Patto per la lettura, venerdì si insedia il tavolo di coordinamento

L’incontro è in programma alle ore 16 a “Casa Cultura” Santa Caterina

MONRALE, 9 maggio – Comincia a muoversi concretamente la macchina amministrativa relativa all’avvio del “Patto per la lettura” sottoscritto dal comune di Monreale nei giorni scorsi, finalizzato a favorire lo sviluppo culturale della comunità locale, attraverso l’uso dei libri.

Per venerdì prossimo, infatti, come rendono noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Beni Culturali, Letizia Sardisco, nei locali di Casa Cultura, Santa Caterina, alle ore 16, è in programma la seduta con la quale si insedierà il tavolo di coordinamento. Nel corso della seduta, inoltre, saranno presentate le modalità di co-progettazione delle attività, finalizzate alla partecipazione al bando “Lettura per tutti 2021”, valido su tutto il territorio nazionale.

Il Patto per la Lettura monrealese, che ha già un logo, ideato dai giovani monrealesi Ilaria Cascino e Roberto Orlando, conta già sull’adesione di più di 50 soggetti, tra enti e persone fisiche, che hanno risposto positivamente alla proposta avanzata precedentemente dal Comune. Numero, peraltro, che è destinato a crescere, in ragione del fatto che è tuttora possibile manifestare la propria adesione.