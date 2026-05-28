Allo scrittore Salvatore Savoia il “Premio di Cultura Città di Monreale 2026”

La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà domenica 31 maggio

MONREALE, 28 maggio – Si svolgerà nel pomeriggio di domenica 31 maggio la cerimonia di consegna del “Premio di Cultura Città di Monreale”, promosso e organizzato dall’Accademia Siculo-Normanna.

L’evento è in programma presso l’aula consiliare “Biagio Giordano” con inizio alle ore 16:30; il riconoscimento quest’anno viene assegnato a Salvatore Savoia, conosciuto e apprezzato storico, saggista e scrittore palermitano, che da oltre vent’anni è segretario generale della Società Siciliana per la Storia Patria.

Il Premio si svolge con il patrocinio del Parlamento Europeo, del Comune di Monreale e della Città Metropolitana di Palermo; nel corso della manifestazione ci sarà spazio, inoltre, per la presentazione pubblica dei nuovi componenti del comitato scientifico dell’Accademia e per la consegna dei diplomi “honoris causa” a Francesca Agnese Bommarito, Biagio Cigno, Salvatore Giaconia, Katuscha Massaro, Marinella Muscarà, Giovanni Tesè e Francesco Zavatteri.

Nell’occasione sarà anche conferito un attestato di benemerenza all’ARCES di Palermo, struttura di eccellenza di supporto alle università da anni impegnata nel contribuire alla valorizzazione culturale ed alla crescita professionale e umana degli studenti.

«Con l’attribuzione di questo riconoscimento a Salvatore Savoia, intendiamo rendere omaggio ad un affermato e stimato protagonista della cultura siciliana - afferma Chiara Giacopelli, presidente dell’Accademia Siculo-Normanna - il cui impegno merita senza dubbio apprezzamento, in particolare per la sua poliedrica e versatile attività svolta ormai da tempo nell’ambito della ricerca storica, della saggistica e della narrativa».

Nelle precedenti edizioni, il “Premio di Cultura Città di Monreale” è stato assegnato ad alcuni fra i più illustri scrittori siciliani, fra i quali Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri e Matteo Collura.