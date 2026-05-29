Nasce la nuova editrice “Edizioni Domus Aurea” dell’Arcidiocesi di Monreale

Il direttore e coordinatore della linea editoriale sarà il nostro vicedirettore, Giuseppe Cangemi

MONREALE,29 maggio – Nasce la nuova editrice diocesana di Monreale “Edizioni Domus Aurea”, fortemente voluta dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, incardinata all’interno dell’Ente per le opere di religione e di culto.

Si occuperà delle pubblicazioni ufficiali dell’Arcidiocesi, di volumi di teologia, pastorale e formazione cristiana. L’arcivescovo Gualtiero Isacchi ne ha affidato la direzione a Giuseppe Cangemi (nella foto), giornalista e docente, firma di punta di MonrealeNews, che ne sarà direttore e coordinerà la linea editoriale. Come casa editrice cattolica, Edizioni Domus Aurea curerà l’edizione di opere destinate alla crescita umana e spirituale dei lettori, configurandosi come strumento di informazione, formazione e cultura pastorale dell’Arcidiocesi. Tra le opere, che saranno presentate prossimamente, ci sono due importanti volumi dedicati rispettivamente a “San Bernardo da Corleone, esempio di conversione coraggiosa” a cura di don Giuseppe Ruggirello e Giovanni Spagnolo e ai “Ritratti di sacerdoti partinicesi” di Giuseppe Geraci a cura di don Giuseppe Ruggirello e don Antonio Ortoleva.

“Sono davvero grato – afferma Cangemi – di poter svolgere questo importante servizio per la nostra chiesa diocesana per cui ringrazio il nostro arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi per la fiducia accordatami. La nuova editrice diocesana vuole essere strumento di informazione, formazione e cultura pastorale della nostra Arcidiocesi. Da oggi inizia un lavoro editoriale importante che già nei prossimi mesi ci vedrà impegnati nella presentazione delle prime pubblicazioni”.