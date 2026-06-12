Alla scrittrice monrealese Claudia Di Natale il secondo posto al «Premio Dostoevskij»

Lo scorso anno ha pubblicato il romanzo «La niña di García Márquez»

MONREALE, 12 giugno – La scrittrice monrealese Claudia Di Natale (nella foto) si è classificata al secondo posto al “Premio internazionale Fëdor Dostoevskij”, giunto quest’anno alla sesta edizione, indetto e organizzato dalla Aletti Editore.

Lo ha stabilito la giuria del concorso letterario, presieduta dal poeta e critico Giuseppe Aletti e dallo scrittore di origine libanese Hafez Haidar, uno fra i principali curatori e traduttori in italiano dei testi di Khalil Gibran.

L’ultima opera pubblicata da Claudia Di Natale è il romanzo «La niña di García Márquez», edito nel 2025 dal Gruppo Albatros di Roma. Laureata in lettere classiche, da anni all’attività di docente negli istituti superiori ha affiancato una notevole e apprezzata produzione letteraria nell’ambito della saggistica e della narrativa, ottenendo a livello nazionale diversi riconoscimenti.