Monsignor Pio Vittorio Vigo, giovedì i funerali ad Acireale

Mercoledì la camera ardente dalle 8 alle 20

ACIREALE, 3 maggio – Mercoledì 5 maggio, dalle 8 alle 20, sarà allestita la camera ardente nella basilica cattedrale di Acireale per monsignor Pio Vittorio Vigo, arcivescovo emerito tanti della cittadina catanese, quanto di Monreale, deceduto il 30 aprile scorso.

È previsto l’ingresso contingentato dei fedeli ad intervalli di 30 minuti per permettere la sanificazione del luogo. I posti disponibili in cattedrale saranno quindi limitati al numero massimo consentito, nel rispetto delle norme anti-covid.

Nello stesso giorno, alle ore 20, si terrà una veglia comunitaria presieduta dal vescovo di Acireale monsignor Antonino Raspanti. Per questa celebrazione è prevista la partecipazione dei fedeli, anche se limitata ai posti disponibili in cattedrale nel rispetto delle norme anti covid.

Giovedì 6 maggio, alle ore 10.30, nella la basilica cattedrale si terranno i funerali. La chiesa di mattina resterà chiusa ai fedeli e la partecipazione, per motivi legati all’emergenza sanitaria, è esclusivamente riservata ai vescovi, sacerdoti e diaconi, familiari, autorità civili e militari, rappresentanti dei religiosi e delle religiose e degli organismi diocesani di partecipazione.

Essendo la celebrazione delle esequie riservata alle persone sopra elencate, si invitano i fedeli a limitarsi ad un momento di preghiera durante tutta la giornata di mercoledì e a seguire la celebrazione del funerale in diretta streaming.