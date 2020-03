È un momento difficile, ma Dio non ci abbandona

Il messaggio di speranza dell’arcivescovo: “Osserviamo le norme d’igiene, come fece il Venero”. IL VIDEO

MONREALE, 12 marzo – Un messaggio improntato alla speranza e di vicinanza a chi patisce i gravi disagi economici e lavorativi quello che monsignor Pennisi, arcivescovo di Monreale, lancia ai fedeli della sua diocesi, attraverso Monreale News.

Abbiamo incontrato il presule, rappresentate dell’autorità religiosa, dopo aver fatto la stessa cosa con il sindaco Alberto Arcidiacono, a nome dell’autorità civile e con il capitano dei carabinieri Andrea Quattrocchi, in rappresentanza di quella militare, per sentire il suo parere autorevole su questo momento di estrema difficoltà che attraversa il nostro Paese e, in particolare, la nostra comunità.

Monsignor Pennisi, nel suo appello, esprime gratitudine a quanti, fra operatori sanitari, volontari ed autorità politiche, stanno facendo di tutto per alleviare le sofferenze della popolazione. Una cosa, però, è necessaria: osservare le norme emanate dal governo, necessarie, anche se dure da accettare, per salvaguardare la salute di tutti.

Nel suo appello l’arcivescovo fa un salto all’indietro, fino al XVII secolo, parlando di monsignor Gerolamo Venero, al quale si deve l’istituzione della chiesa della Collegiata. Anch’egli impose severe misure igieniche, utili però a debellare la peste del 1625 a causa della quale morirono 260 monrealesi, su un totale di ottomila abitanti. Pubblichiamo l’intervista integrale a monsignor Pennisi in coda a questo articolo.

