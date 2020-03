Domani l’arcivescovo affida la città di Monreale alla Madonna del Popolo

Monreale News seguirà l’evento in diretta streaming a partire dalle ore 16,30

MONREALE, 28 marzo – L’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi affiderà domani pomeriggio, la città di Monreale alla Madonna del Popolo, particolarmente venerata nella cittadina normanna, perché interceda per proteggere la comunità monrealese dalla terribile pandemia che ha aggredito il mondo negli ultimi mesi.

L’evento avrà luogo domani pomeriggio in cattedrale, a partire dalle ore 16,30 alla presenza delle autorità cittadine. Monreale News garantirà la copertura streaming della cerimonia di affidamento per dare la possibilità ai fedeli, che come è noto, in questi giorni non hanno la possibilità di assistere alle funzioni religiose, di partecipare all’evento, anche solo a distanza.