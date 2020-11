Diocesi, si è spento monsignor Antonino Ofria

Era il rettore delle Suore Oblate del Divino Amore di Monreale, aveva 90 anni

MONREALE, 28 novembre – Si è spento oggi, all’età di 90 anni, monsignor Antonino Ofria, sacerdote della diocesi di Monreale da ben 67 anni. Ricopriva il ruolo di rettore della Suore Oblate del Divino Amore di Monreale.

Nato a Partinico, nel 1930, era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1953 da monsignor Francesco Carpino, arcivescovo di allora. Per anni era stato il parroco della chiesa del rione di Santa Rosalia.

“Una delle ultime volte in cui siamo andati a trovarlo – afferma son Giuseppe Ruggirello sul suo profilo facebook –è stato il 25 febbraio 2019: ci aveva accolti con un sorriso ed un entusiasmo grande, felice per la possibilità di incontrare i seminaristi. Ha amato il nostro Seminario e si prodigò subito per concedere la sede del centro Pacelli presso la Parrocchia di Santa Rosalia a Monreale, quando negli anni ‘90 si cercò una nuova sede al posto del Seminario di via Cappuccini”.

