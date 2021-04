Si è spento monsignor Pio Vittorio Vigo, fu arcivescovo di Monreale dal 1997 al 2011

È deceduto a seguito di problemi respiratori. Aveva 86 anni

MONREALE, 30 aprile – Si è spento oggi, all’età di 86 anni monsignor Pio Vittorio Vigo, che fu arcivescovo di Monreale dal 1997 al 2011. Ne dà notizia l’arcivescovo di Acireale, suo paese natale, monsignor Antonino Raspanti.

Il presule emerito è deceduto in una clinica a Verona a seguito di problemi respiratori per difficoltà polmonari antiche. A breve saranno date ulteriori comunicazioni su quando arriverà la salma ad Acireale e sui funerali.

“La comunità diocesana – si legge in una nota della diocesi acese – è grata al Signore per il fecondo ministero di monsignor Vigo ed eleva preghiere al Padre della misericordia, perché possa ricevere il premio promesso ai servi buoni e fedeli del Vangelo.”

Nato ad Acireale il 4 Novembre 1935, fu ordinato Sacerdote il 20 settembre 1958. Conseguito il Dottorato in Filosofia, presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, rientrò in diocesi, prestando il suo ministero sacerdotale accanto a monsignor Michele Cosentino, nella conduzione dell’OASI “Maria SS.ma Assunta” di Aci S. Antonio. Insegnò Filosofia presso il Seminario Vescovile e Religione nelle scuole statali. Successivamente fu nominato Pro-Vicario generale della Diocesi, successivamente Vicario generale e Preposto del Capitolo Cattedrale. Il 13 gennaio 1981 fu nominato Vescovo titolare di Astigi e Ausiliare dell’Arcivescovo di Catania. Il 28 aprile 1984 è nominato amministratore apostolico di Nicosia e, il 7 marzo 1985 ne è nominato Vescovo. Il 24 maggio 1997 Arcivescovo-Metropolita di Monreale e, infine, il 15 ottobre 2002 Arcivescovo-Vescovo di Acireale, fino al 1 ottobre 2011.

“Profondità di vita spirituale – conclude la nota – bontà, mitezza e semplicità sono stati i tratti caratteristici della sua personalità. Fine poeta, premiato più volte in concorsi nazionali, ha dispensato anche nei versi la bellezza del Vangelo e della vita cristiana”.

Cordoglio da parte dell'attuale arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi: "Unitamente al presbiterio e alla comunità diocesana grati al Signore per l'impegno apostolico da Lui profuso nella nostra Chiesa elevo al Pastore supremo che lo associato alla liturgia celeste la preghiera perché gli conceda la gloria riservata ai suoi servi fedeli".