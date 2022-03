Cattedrale, oggi la celebrazione per la consacrazione al ''Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina''

È stata officiata dall’arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi

MONREALE, 25 marzo – “Oggi in unione con tutta la Chiesa vogliamo chiedere con insistenza che si possa fermare la strage degli innocenti in tutto il mondo e in particolare in Ucraina, e che possa iniziare una pace duratura, che ha la sua origine dal cuore immacolato di Maria e da Gesù Cristo che è Principe della pace”.

Sono parole pronunciate dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi nel corso dell’omelia della celebrazione dedicata all’atto di consacrazione al “Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina”.

La funzione, si è tenuta nel giorno della solennità dell’Annunciazione del Signore, in cattedrale, nella quale il presule ha conferito i ministeri del lettorato a due alunni del seminario arcivescovile di Monreale.

Per questa particolare occasione, la venerata immagine della Madonna del Popolo è stata posta nel presbiterio della cattedrale.

“Oggi a quasi un mese dall’inizio della guerra in Ucraina – ha aggiunto Pennisi – , che sta causando sofferenze ogni giorno più terribili a quella martoriata popolazione, minacciando anche la pace mondiale noi in comunione con papa Francesco , che oggi consacrerà l’Ucraina e la Russia a Gesù Cristo per mezzo di Maria Santissima, siamo chiamati a invocare il Principe della pace.