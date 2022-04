Apriamoci alla solidarietà, accogliamo i profughi ucraini

Pennisi celebra le “Ceneri”: “La gente comune che paga sulla propria pelle le follie della guerra è la vera vittima”

MONREALE, 17 aprile – “La Pasqua di quest’anno porta con sé tante speranze insieme a tante incertezze e sofferenze, legate ancora alla pandemia e alle sue conseguenze in campo psicologico, sociale e religioso, che stiamo sperimentando da circa due anni. A queste si aggiungono i drammi della guerra in Ucraina e in altri paesi e le molteplici povertà vecchie e nuove”.