Arcidiocesi, oggi si conoscerà il nome del nuovo vescovo di Monreale

Monsignor Pennisi, come da protocollo indice l’adunanza a mezzogiorno

MONREALE, 28 aprile – Si conoscerà oggi a mezzogiorno il nome del nuovo vescovo di Monreale. Monsignor Pennisi, dimissionario dallo scorso mese di novembre per sopraggiunti limiti di età, infatti, ha indetto una convocazione per oggi in cattedrale per comunicare il nome del suo successore.

All’adunanza, come rende noto, il vicario della diocesi, monsignor Antonino Dolce parteciperanno il collegio dei Consultori, il Consiglio Presbiterale, gli Officiali e gli Impiegati della Curia Arcivescovile, il Segretario del Consiglio Pastorale diocesano, il Segretario della Consulta delle Aggregazioni Laicali.

Massimo riserbo, ovviamente, sul nome del prossimo vescovo, anche se non sono mancate le indiscrezioni, più o meno accreditate. Ci sarà capire se la scelta di Papa Francesco cadrà su qualche esponente della diocesi o se il successore di monsignor Pennisi sarà uno che viene da fuori. È circolato il nome di monsignor Antonino Raspanti, arcivescovo di Acireale, così come quello del vescovo ausiliare di Messina, monsignor Cesare Di Pietro, anche se il nome che è trapelato con maggiore insistenza è quello di don Gualtiero Isacchi, proveniente dalla diocesi di Albano Laziale, della provincia di Roma.

Oggi stesso, nel corso della sua comunicazione ufficiale, monsignor Pennisi dovrebbe rendere nota pure al data dell’insediamento del suo successore.