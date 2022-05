Messa per Maria di Gesù Santocanale, a Roma anche monsignor Gualtiero Isacchi

Il nuovo arcivescovo di Monreale ha preso parte alle celebrazioni odierne

ROMA, 16 maggio – Alla messa di ringraziamento per la canonizzazione di Santa Maria di Gesù Santocanale con monsignor Michele Pennisi, amministratore apostolico di Monreale, è stato presente anche il nuovo arcivescovo eletto di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi.

La messa si è tenuta a Roma presso la basilica di Santa Maria Maggiore alla presenza, tra gli altri, dell’arciprete di Cinisi, don Antonino Ortoleva, insieme con una rappresentanza del clero monrealese. Come ha sottolineato durante l’omelia monsignor Michele Pennisi ''la canonizzazione di Santa Maria di Gesù ci offre la provvidenziale opportunità di riprendere alcuni tratti significativi della sua figura, del suo agire e del suo pensare, riscoprendone il carisma che è stato un vero bene per tutti, un dono di Dio che ha lasciato una traccia profonda di santità non solo nel suo tempo ma anche del nostro''.

Per monsignor Gualtiero Isacchi, nuovo arcivescovo di Monreale, si tratta della prima partecipazione pubblica dopo l’annuncio della sua nomina avvenuta lo scorso 28 aprile. Proveniente dalla diocesi di Albano, finora era stato vicario episcopale per il coordinamento della pastorale ed economo diocesano.