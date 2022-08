Monreale, incontro tra l’arcivescovo Gualtiero Isacchi e il presbiterio dell’arcidiocesi

L’incontro si è tenuto oggi a Poggio San Francesco

MONREALE, 2 agosto –Si è tenuto oggi il primo incontro ufficiale tra il nuovo arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, e il presbiterio dell’arcidiocesi.

In cima all’agenda del nuovo arcivescovo di Monreale, ordinato domenica scorsa in cattedrale, c’è la priorità di conoscere personalmente il clero della diocesi. Per questa ragione il primo appuntamento ufficiale da nuovo arcivescovo è stato proprio quello celebrato oggi presso il centro Maria Immacolata di Poggio San Francesco.

Un’intera mattinata di spiritualità e confronto è stata vissuta da tutti i presenti con grande fervore e dopo un pranzo comunitario, monsignor Isacchi ha incontrato i vicari foranei dell’arcidiocesi. Lo scopo dell’incontro è stato quello di anticipare in bozza il calendario degli incontri di vicariato e zonali con cui il nuovo arcivescovo di Monreale si metterà in ascolto delle peculiarità di ciascun territorio per poter conoscere personalmente ogni sacerdote della diocesi.