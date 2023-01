Oblate al Divino Amore, l’incontro con Papa Francesco chiude l’anno giubilare

Presente la rappresentanza delle suore Oblate al Divino amore della casa madre di Monreale

MONREALE, 19 gennaio – Si è concluso con due grandi eventi l’anno giubilare dell’istituto delle Religiose Oblate al Divino Amore in occasione del centenario di fondazione, risalente al 17 gennaio 1923, aperto l’anno scorso presso il duomo di Monreale.

Per l’occasione, infatti, una solenne messa di ringraziamento è stata celebrata martedì presso la basilica di San Pietro a Roma, officiata dal cardinale Joao Braz de Aviz, prefetto del dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Mentre ieri è stata la volta dell’incontro con Papa Francesco che ha suggellato la chiusura di quest’anno così importante per l’istituto. Il pontefice si è soffermato al termine dell’udienza con le religiose della Congregazione provenienti da tutte le sedi compresa la delegazione della casa madre di Monreale.

Si chiude così questo centenario che ha visto, proprio lo scorso 17 dicembre, Papa Francesco autorizzare il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle cause dei santi, a promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche della fondatrice, madre Margherita Diomira Crispi, con la proclamazione della sua venerabilità. L’Ordine, infatti, fu fondato da madre Margherita Diomira Crispi, nata a Partinico nel 1879, grazie al sostegno del vescovo di Monreale, il beato Antonio Augusto Intreccialagli che il 17 gennaio 1923 decretò l'istituzione dell'Ordine.

Per decreto madre Margherita insieme con altre due novizie, Adele De Simone e Rosaria Di Cristina, ottennero così l'abito religioso. Nacque allora la nuova Congregazione con il nome di "Società delle Suore Oblate del Divino Amore". In seguito furono create le prime Case in Sicilia, oltre a quella madre di Monreale, anche ad Alcamo, Mazara del Vallo, Valderice e Partinico. Nel 1927 si costituì la prima casa di Roma, dove nel 1935 si trasferì la sede della Casa Generalizia, a Prima Porta, fino al 1963.

Poi la sede Generalizia fu trasferita in via Marruvio, dove si trova oggi. L’azione evangelizzatrice della Congregazione è oggi diffusa in tutto il mondo e oltre che in Italia ha istituti in America del Nord, in Centro America e nel Sud America e tante sono le opere educative e sociali che le suore Oblate vi portano avanti ogni giorno.