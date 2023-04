Arcidiocesi, seminario con Luigi D’Alonzo per i docenti di religione cattolica

Al centro la didattica innovativa per la scuola inclusiva nell’insegnamento della religione cattolica

PARTINICO, 15 aprile – Si è svolto tra il pomeriggio di ieri e questa mattina presso l’istituto di istruzione superiore '' Orso Mario Corbino'' di Partinico un importante momento formativo per gli insegnanti di religione cattolica della diocesi.

A condurre l’evento è stato un ospite d’eccezione, Luigi D’Alonzo, ordinario di pedagogia speciale presso l’università Cattolica di Milano, con la partecipazione di monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale; don Carmelo Migliore, responsabile diocesano IRC; Francesca Adamo, dirigente dell’istituto scolastico. Il tema del convegno dal titolo ‘’la didattica innovativa per la scuola inclusiva. Conflitti e strategie. Gestire la classe nella pratica didattica” è stato sviluppato attraverso laboratori mirati e grazie all’intervento dell’esperto Luigi D’Alonzo.

Quest'ultimo, infatti, da anni si occupa della formazione dei docenti per l'inclusione e della pubblicazione di studi sulla gestione della classe in ottica inclusiva con particolare attenzione alla sfera della relazione educativa come parte fondamentale del processo di insegnamento-apprendimento.

Il convegno si è così concluso oggi nel quadro delle formazioni previste per i docenti di religione cattolica dell’arcidiocesi di Monreale.