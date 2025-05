Anno Santo, ecco le chiese giubilari dell’Arcidiocesi di Monreale

Sono state individuate da monsignor Gualtiero Isacchi con apposito decreto

MONREALE, 5 maggio – Anche l’arcidiocesi di Monreale è direttamente coinvolta nella celebrazione dell’Anno Santo, inaugurato il 29 dicembre 2024 da Papa Francesco e che si concluderà il prossimo 28 dicembre.

Diversamente da quanto accaduto in passato, per il Giubileo di quest’anno l’apertura delle “porte sante” è stata autorizzata dal Pontefice solo nelle basiliche papali di Roma, demandando alle singole diocesi l’individuazione dei luoghi di culto per i pellegrinaggi.

Con un decreto firmato da monsignor Gualtieri Isacchi sono state selezionate le chiese giubilari dell’arcidiocesi di Monreale: si tratta della cattedrale della cittadina normanna e delle chiese parrocchiali di Santa Maria di Gesù a Corleone e di San Nicolò di Bari a Chiusa Sclafani, nonché dei santuari dedicati alla Madonna dei Peccatori (Camporeale), a Santa Maria di Gesù Santocanale (Cinisi), alla beata Pina Suriano (Partinico) ed a Maria Santissima del Rosario di Tagliavia (nella foto).

In queste chiese i fedeli possono ottenere l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni: con la confessione sacramentale, la comunione e le preghiere secondo le intenzioni del Sommo Pontefice; possono beneficiarne, inoltre, coloro che si recano in qualsiasi luogo giubilare soffermandosi nell’adorazione eucaristica e nella meditazione, concludendo la visita con la recita del Padre Nostro, del Credo e delle invocazioni alla Madonna.

Si può acquisire l’indulgenza anche impegnandosi in opere di misericordia corporali e spirituali, come pure visitando e ascoltando le persone in particolari condizioni di necessità o difficoltà, gli anziani in solitudine e gli ammalati infermi; a tal proposito, monsignor Isacchi ha designato quali luoghi giubilari i presìdi ospedalieri “Ingrassia” di Palermo, “Civico” di Partinico e “dei Bianchi” di Corleone.

Da segnalare, infine, che fra le chiese giubilari è inserita anche la basilica abbaziale di San Martino delle Scale, che, pur se in territorio di Monreale, fa parte dell’arcidiocesi di Palermo.