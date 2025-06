Arcidiocesi, rese note le nuove nomine dell’arcivescovo Gualtiero Isacchi

Nomine e avvicendamenti entreranno in vigore a partire da domenica 7 settembre 2025

MONREALE, 15 giugno – A conclusione del Convegno Pastorale Diocesano, Monsignor Gualtiero Isacchi ha reso note alcune nomine e avvicendamenti per la cura pastorale dell’Arcidiocesi di Monreale.

Il Vescovo ha accolto la rinuncia per raggiunti limiti di età all’ufficio di parroco della parrocchia “San Giovanni Battista” in Bisacquino di monsignor Bacile, sollevandolo dal predetto incarico.

Ha così nominato Don Domenico Mancuso, parroco della parrocchia “San Giovanni Battista” in Bisacquino, ad novennium, sollevandolo al contempo dall’Ufficio di Parroco della parrocchia “Santa Maria di Gesù” in Corleone, accorpando in Bisacquino la parrocchia di ''San Giovanni Battista'' e quella di ''Maria SS. del Rosario''' sotto la guida di don Domenico Mancuso.

Accolta anche la rinuncia per raggiunti limiti di età all’ufficio di parroco della parrocchia “Maria Santissima Annunziata” in Partinico di monsignor Salvia, sollevato dal predetto incarico. Il Vescovo ha nominato Don Vincenzo Antonino La Versa parroco della parrocchia “Maria Santissima Annunziata” in Partinico, ad novennium, sollevandolo dall’incarico di parroco della parrocchia “Santa Maria di Altofonte” in Altofonte e di Amministratore parrocchiale della parrocchia “Sacra Famiglia” in Altofonte.

Don Mario Alfonso Campisi è stato nominato parroco della Parrocchia “Santa Maria di Altofonte” in Altofonte, ad novennium, e amministratore parrocchiale della parrocchia “Sacra Famiglia” in Altofonte, sollevato al contempo dall’incarico di vicario parrocchiale dell’unità pastorale VillaCiambra e Piano Maglio.

Don Daniele Fiore è stato nominato parroco in solidum non moderatore delle parrocchie “San Martino”, “San Leoluca”, “Maria SS. delle Grazie” e “Santa Maria di Gesù” in Corleone e collaboratore dell’Ufficio Cancelleria e del Tribunale ecclesiastico interdiocesano.

Don Filippo Lupo è il nuovo parroco della Parrocchia “Maria SS delle Grazie” in Isola delle Femmine, ad novennium, sollevato dall’incarico di parroco della Parrocchia “Santissimo Redentore e San Nicolò di Bari” in San Giuseppe Jato. Al suo posto andrà Don Giuseppe Vasi, parroco della Parrocchia “Santissimo Redentore e San Nicolò di Bari” in San Giuseppe Jato, ad novennium, sollevato al contempo dall’Ufficio di parroco della Parrocchia “Maria SS. del Rosario” in Partinico.

Don Luca Capuano è stato così nominato amministratore parrocchiale della parrocchia “Maria SS. del Rosario” in Partinico, mentre Don Gioacchino Capizzi, parroco della parrocchia “Santa Maria Maddalena” in Borgetto, di cui è già amministratore parrocchiale.

Il Vescovo ha nominato Don Sergio Albano, collaboratore parrocchiale della parrocchia “Maria Santissima Annunziata” in Partinico, sollevandolo dall’incarico di parroco della parrocchia “Sant’Antonio di Padova” in Borgetto, nominando al suo posto Don Pasquale La Milia, nuovo parroco della Parrocchia “Sant’Antonio di Padova” in Borgetto.

Don Calogero Latino sarà nuovo direttore della Caritas Diocesana, ad quinquennium, sollevato dall’incarico di parroco della parrocchia “Maria SS. del Rosario” in Bisacquino.

Il Vescovo ha accolto la rinuncia all’Ufficio di direttore del Servizio diocesano per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica del diacono Fulvio Salamone, nominando Gianfranco Cucchiara, della comunità parrocchiale di “Maria SS. Immacolata” in San Cipirello, direttore del Servizio diocesano per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica.

Le nomine dei nuovi parroci, amministratori parrocchiali e collaboratori parrocchiali entreranno in vigore a partire da domenica 7 settembre 2025. Le immissioni canoniche dei nuovi parroci e, quindi, l’assunzione delle responsabilità amministrative e pastorali si effettueranno nei giorni successivi secondo un calendario che verrà concordato nei prossimi mesi. Per i necessari adempimenti canonici i sacerdoti dovranno prendere contatto con il Vicario Generale e con i rispettivi Uffici di Curia perché ogni adempimento sia compiuto in obbedienza alla legge canonica e civile.