Monreale al Giubileo dei Giovani: presenti una trentina di ragazzi e don Mario Terruso

Il sacerdote ha concelebrato la funzione con Papa Leone XIV

ROMA, 3 agosto – C’è stata anche una forte presenza monrealese al Giubileo dei Giovani che si è tenuto ieri a Tor Vergata, che ha radunato oltre un milione di partecipanti da 146 Paesi.

Alla grande veglia e alla messa conclusiva con Papa Leone hanno preso parte anche una trentina di giovani monrealesi, unendosi al clima di preghiera, musica e festa che ha animato la spianata romana per tutto il fine settimana.

A rappresentare la comunità ecclesiale c’era anche don Mario Terruso, parroco della Maria Santissima Immacolata di Giacalone, che ha avuto l’onore di concelebrare con il Pontefice durante la liturgia. «Un’emozione unica – ha raccontato – e un segno forte di comunione per i nostri ragazzi, che tornano a casa con un messaggio di speranza e responsabilità».

L’esperienza di Tor Vergata, tra testimonianze, incontri interculturali e l’invito del Papa a “scelte coraggiose per costruire un mondo di pace”, resterà un momento significativo per i giovani pellegrini monrealesi, che ora sono chiamati a trasformare quell’entusiasmo in impegno concreto nelle loro parrocchie.