Omicidio di Paolo Taormina, gli arcivescovi di Palermo e Monreale: “Caino continua ad uccidere Abele”

“Siamo pietrificati e sgomenti. Sentiamo il fallimento della Chiesa e della società”

PALERMO, 14 ottobre - "Pietrificati. Sgomenti. Ancora un giovane che toglie la vita ad un altro giovane. In modo brutale. Distrutte due vite, travolte famiglie, due in particolare. Il dolore e il turbamento ci travolgono. Caino continua ad uccidere".

Così gli arcivescovi di Palermo monsignore Corrado Lorefice e di Monreale monsignor Gualtiero Isacchi (nella foto) a proposito della morte di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso con un colpo di pistola sabato notte, a Palermo, per aver cercato di sedare una rissa. "Strazio che contorce le viscere di chi ha perso un figlio, un fratello, un amico - proseguono - Strazio del fallimento educativo di una famiglia che ha cresciuto un figlio ma senza trasmettergli il valore inalienabile e intoccabile della propria e altrui vita, senza far passare che la violenza brutale non appartiene all'identità vera degli umani. È solo mostruosità. Strazio in cui si infrange la fragile speranza di coloro che un figlio, un fratello, un amico lo hanno già perso a causa della violenza e si auguravano non accadesse mai più".

"La Chiesa si interroga. La Città si interroga - aggiungono - Quanto spazio abbiamo dato al culto del potere, dell'avere, della bruta forza, dei privilegi di casta, humus propizio per foraggiare mentalità e organizzazioni mafiose di ieri e di oggi? Quanto spazio abbiamo accordato alla loro cultura di morte, al loro subdolo sentirsi come divinità che hanno potere e diritto sulla vita degli altri? Troppo abbiamo sopportato la presenza di questa cultura, che si è infiltrata ovunque, in modi sottili, silenziosi, convincendo tanti di noi che fosse l'unica possibile e che 'nulla mia cambierà'. E ritorna la sensazione devastante di sentirci falliti: come genitori, come educatori, come Chiesa, come istituzioni, come uomini e donne di governo. Cosa abbiamo trasmesso ai nostri ragazzi? Come li abbiamo custoditi?".

Gli arcivescovi ricordano "le nottate violente di Monreale e, ancora una volta, di Palermo. Quando ascolteremo la disperazione dei nostri giovani? Il vuoto che abbiamo fatto trovare loro? Come vescovi sentiamo tutto il fallimento della Chiesa e della società. Non abbiamo risposte, ma domande alle quali non intendiamo sottrarci - dicono - Che il crudele omicidio di Paolo Taormina, sulla scia della barbara uccisione di Gesù di Nazareth, diventi punto fermo per una svolta. Che la vita di Paolo diventi segno di trasformazione delle nostre Città, germe di rinascita. È vero, ce lo eravamo augurati già lo scorso aprile, dopo quella notte di sangue a Monreale. Oggi rinnoviamo la stessa speranza".