A monsignor Rosario Bacile l’affetto e il ringraziamento di Bisacquino e Monreale

Lo scorso 12 ottobre monsignor Bacile, decano e arciprete di Bisacquino, ha concluso il suo ministero di parroco. È anche cittadino onorario di Monreale

MONREALE, 30 novembre – Grande festa lo scorso dodici ottobre per monsignor Rosario Bacile, in matrice a Bisacquino, dove si è svolto con grande solennità, in una chiesa gremita, il saluto al decano e arciprete di Bisacquino dopo ben tredici anni di servizio pastorale, in cui ha profuso tutte le sue energie nell’esercizio del suo ministero di parroco.

Monsignor Bacile si è ordinato sacerdote il 5 giugno 1971, fino al 1977 è stato vicerettore del seminario arcivescovile, per diventare, poi, economo dell’arcidiocesi fino al 1983. Dal 1983 al 2003 ha poi ricoperto la carica di arciprete a Chiusa Sclafani, per far ritorno a Monreale dove ha assunto il ruolo di rettore del seminario fino al 2007 e poi quello di parroco di Santa Rosalia fino al 2009. Da quest'ultima data in poi è stato parroco della parrocchia dei santi Vito e Francesco per un triennio, per poi essere destinato alla comunità di Bisacquino, suo paese natio dove ha svolto ben tredici anni di servizio sacerdotale.

Nonostante il suo spostamento a Bisacquino la comunità monrealese è rimasta legata a monsignor Bacile, che in occasione del suo pensionamento ha ricevuto tante manifestazioni d’affetto da parte dei fedeli monrealesi, che negli anni sono stati da lui guidati nelle comunità parrocchiali a lui affidate nel suo lungo ministero sacerdotale. Nell’ottobre del 2013, infatti, monsignor Bacile ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria di Monreale per l'impegno profuso durante il suo ministero nella città normanna.

Nei tredici anni trascorsi a Bisacquino, da quando il 14 ottobre del 2012 gli venne affidata la parrocchia di San Giovanni Battista, tante sono state le opere promosse da monsignor Bacile, tra queste vanno ricordati i lavori di manutenzione nella matrice e al santuario della Madonna del Balzo. Nella chiesa madre è stato attuato il recupero dei locali dell'oratorio del Santissimo, il restauro della "Vara" del Santissimo Crocifisso, il rifacimento dei tetti della chiesa e la messa in sicurezza della cupola che presentava enormi difficoltà. Nuova luce, sotto la sua guida, ha anche visto il prospetto della chiesa madre e del suo campanile, inoltre nell'interno, oltre ai vari interventi di manutenzione nelle varie cappelle, sono stati previsti i riscaldamenti e un nuovo impianto elettrico insieme con un nuovo impianto audio per rendere la chiesa più adeguata alle celebrazioni liturgiche.

A monsignor Bacile va anche un sincero augurio e ringraziamento da parte della redazione di MonrealeNews