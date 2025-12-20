Messa di Natale all’ospedale Ingrassia celebrata dall’arcivescovo Isacchi

La santa messa è stata celebrata nella cappella del presidio sanitario con i dipendenti della struttura

MONREALE, 20 dicembre – In prossimità del Natale del Signore si è celebrata, presso il presidio ospedaliero Ingrassia, la santa messa natalizia con i dipendenti della struttura sanitaria.

Alla celebrazione hanno preso parte l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, il direttore sanitario, Antonino Le Vita, il direttore amministrativo, Ignazio Del Campo, il direttore del presidio ospedaliero, Antonino Di Benedetto, il direttore amministrativo del presidio, Rosalia Di Trapani, insieme ai primari e dirigenti medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari, al personale amministrativo dell’Azienda, ai direttori delle U.O.C., ai volontari dell’AVULSS, della cappella del Buon Samaritano e ai degenti della struttura.

La celebrazione ha avuto inizio con il momento giubilare all’interno dell’ospedale, luogo giubilare per l’Anno Santo della Speranza. Nel corso dell’omelia, l’arcivescovo Gualtiero Isacchi ha offerto spunti di riflessione a partire dal Vangelo dell’amore, invitando a guardare all’altro con uno sguardo di autentica cura e attenzione, specialmente nei luoghi segnati dalla sofferenza.

Al termine della celebrazione, il direttore generale ha esortato i dipendenti dell’Azienda a proseguire il proprio servizio con impegno, professionalità e piena corresponsabilità. Il cappellano del presidio ospedaliero, don Gioacchino Capizzi, ha infine richiamato l’importanza della relazione di cura e della medicina delle relazioni, come sostegno per chi vive la malattia e per chi opera quotidianamente nell’assistenza, annunciando l’avvio dei progetti “Storie in attesa”, in collaborazione con la Biblioteca Parrocchiale della Chiesa Madre di Balestrate, e “Note in corsia”, con la partecipazione del Coro della cappella del Buon Samaritano, del coro Eco Gaudium della Parrocchia Santi Vito e Francesco di Monreale e del Gruppo Banda Catanzaro di Borgetto.