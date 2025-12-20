Politica come educazione: incontro di confronto per i sindaci dell'arcidiocesi

L'incontro di formazione voluto dall'arcivescovo Gualtiero Isacchi è stato condotto da Gianmarco Machiorlatti

MONREALE, 20 dicembre – Si è svolto mercoledì 17 dicembre, un momento di riflessione e approfondimento che ha riunito i Sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali del territorio dell'Arcidiocesi, voluto fortemente dall'Arcivescovo Gualtiero Isacchi e coordinato dall'Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, diretto da Don Angelo Inzerillo.

Al centro dell’incontro il tema “Politica, spazio di educazione”, affrontato attraverso un confronto aperto e partecipato sui valori, le responsabilità e il ruolo educativo dell’impegno pubblico.

A condurre il momento come negli ultimi anni è stato Gianmarco Machiorlatti, sociologo e coach professionista. Il dialogo ha favorito una discussione intensa e costruttiva, offrendo spunti di condivisione e crescita comune tra gli amministratori presenti. L'occasione è stata propizia per lo scambio degli auguri di un Santo Natale, rafforzando il senso di comunità e collaborazione istituzionale.