Arcidiocesi, celebrata ieri la giornata del ringraziamento

L’appuntamento ha visto la celebrazione eucaristica con l’arcivescovo Gualtiero Isacchi e la benedizione dei prodotti agricoli

MONREALE, 22 dicembre – Celebrata ieri presso il santuario di Tagliavia la 75esima Giornata del Ringraziamento, un evento promosso dall'Arcidiocesi di Monreale e dalla Coldiretti Palermo, che dal 1951 annualmente caratterizza e interessa soprattutto tutto il mondo agricolo.

In questa giornata di festa, come da tradizione, si onorano e benedicono i raccolti e si fa un bilancio dell'annata agricola conclusa chiedendo a sua volta benedizioni al Signore per quella nuova. Questo momento assume un profondo significato per molteplici aspetti: è non solo un’occasione per "ringraziare" per i doni della terra e il lavoro degli agricoltori, ma rilancia anche l'importanza della comunità tutta e del legame col territorio, incoraggiando cosi un rapporto sempre più sostenibile con la terra e tutto il Creato, il quale - nelle parole di Papa Francesco - si fa "dono meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine" (Papa Francesco, Udienza Generale, 21 maggio 2014).