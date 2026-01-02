Consultorio ''San Carlo Borromeo'', a Monreale attivo spazio d’ascolto

A Monreale, in Via Antonio Veneziano n.98, c’è uno spazio gratuito, riservato e accogliente, pensato per chi sente il bisogno di fermarsi e raccontarsi. All'interno dell'articolo tutte le informazioni per l'accesso

MONREALE, 2 gennaio– Inaugurato nello scorso mese di dicembre esiste a Monreale per volontà della diocesi e della Caritas diocesana con la fondazione San Carlo Borromeo uno sportello d’ascolto, un consultorio familiare pronto ad accogliere quanti ne abbiano bisogno.

Lo sportello, ubicato a Monreale in via Antonio Veneziano n. 98, riceve per appuntamento, contattando il numero telefonico e whatsapp allo 0912710213, oppure tramite la seguente e-mail:

consultoriosancarlo@caritasmonreale.it

Un luogo semplice ma prezioso - fanno sapere dall’arcidiocesi- dove nessuno resta solo e si può essere ascoltati. Presso il Consultorio “San Carlo Borromeo” sono attivi operatori specializzati, pronti a ricevere l’utenza che ne abbia bisogno.