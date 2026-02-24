400°anniversario del SS. Crocifisso, un bando per la realizzazione del logo ufficiale

Emanato un bando di concorso dalla parrocchia Santa Maria Nuova- Santuario del Santissimo Crocifisso di Monreale aperto a tutti

MONREALE, 24 febbraio – Nell'ambito delle iniziative da realizzare in occasione del quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS. Crocifisso alla Collegiata, al fine di accompagnare tutti gli eventi e gli appuntamenti, che si terranno durante l'anno giubilare, per meglio connotarne l'importanza e la solennità, indice un bando di concorso per la realizzazione del logo ufficiale del grande evento.

La ricorrenza del prossimo 3 maggio segnerà il 400° anniversario della festa del SS. Crocifisso. Sono passati 400 anni dall'anno giubilare ordinario indetto da papa Urbano VIII, quando la peste entrò dentro le mura della Città Stato di Monreale e la città, sotto la guida dell’arcivescovo Venero, si affidò all’intercessione del Crocifisso per essere liberata dalla peste. Da allora i monrealesi venerano il Santissimo Crocifisso e fanno festa intorno alla croce, portandola in processione ogni anno per le vie della città.

L'anniversario di quest'anno intende riportare al centro dell'evento il Crocifisso con le sue peculiarità, come proposta di una ''nuova umanità''. Tale ricorrenza si carica, dunque, di un grande valore per il futuro, rappresentando un simbolo di speranza. Le tre parole ''croce'', ''umanità'' e ''speranza'' possono rappresentare l'ideale tematico da un punto di vista teologico, simbolico e culturale, che caratterizza quest'anno giubilare per cui le proposte di logo dovranno garantirne la riconoscibilità.

Il logo sarà presente in tutte le iniziative di carattere religioso, sociale e culturale che si svolgeranno durante l'anno giubilare, mentre le proposte saranno valutate da un'apposita commissione, che sarà nominata e composta da esperti in comunicazione, grafica, storia dell'arte e liturgia con il compito di valutare la proposta ritenuta più idonea a rappresentare la ricorrenza.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti (singoli, gruppi, associazioni, scuole, parrocchie). Sarà possibile partecipare al concorso fino alle ore 12 del 24 marzo 2026, inviando la proposta alla seguente casella di posta elettronica: duomomonreale@gmail.com. Successivamente la commissione designata si riunirà per selezionare la proposta ritenuta più idonea a rappresentare la ricorrenza in oggetto. Il bozzetto da presentare dovrà rispettare le condizioni indicate nel bando di concorso e dovrà essere accompagnato dal modulo di domanda e liberatoria privacy allegata all'avviso reperibile sul sito dell'arcidiocesi di Monreale.