Calata dei Veli, stasera la seconda celebrazione eucaristica

È stata presieduta da don Vito Impellizzeri, preside della facoltà teologica di Sicilia

MONREALE, 27 febbraio – È proseguito stasera il rito della Calata dei veli con la celebrazione eucaristica presieduta da don Vito Impellizzeri, preside della facoltà teologica di Sicilia, presso il santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata con don Nicola Gaglio e don Luca Leone, rispettivamente parroco e viceparroco della parrocchia Santa Maria Nuova e del Santuario del SS. Crocifisso.

Continua così con il secondo appuntamento l’antico rito, la cui storia è lunga ben 400 anni. Da quattro secoli esso si ripete di anno in anno nel connubio di fede e tradizione, che contraddistingue questa importante ricorrenza, costituendo un momento di forte spiritualità e memoria identitaria per la comunità monrealese.

La meditazione di stasera a cura di don Vito Impellizzeri ha messo in luce il senso profondo della Calata dei veli, che rivela come ogni credente abbia il forte desiderio di entrare nei sentimenti del figlio Crocifisso, di partecipare al suo dolore e all'esperienza della croce con la certezza e la speranza che questi sentimenti abbiano spazio anche per ognuno di noi.

Prossimo appuntamento sarà venerdì prossimo, 6 marzo, alle 18 presso il santuario della Collegiata, dove a presiedere la celebrazione eucaristica ci sarà don Arnaldo Riggi, direttore dell’Istituto salesiano Don Bosco Villa Ranchibile.