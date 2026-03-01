Arcidiocesi di Monreale, l’educazione al centro del prossimo weekend

Dal 6 all’8 marzo torna la terza edizione del weekend dell'educazione con grandi esperti di pedagogia e filosofia morale

MONREALE, 1 marzo – Con grandi esperti di Pedagogia e di filosofia morale, da venerdì 6 a domenica 8 marzo, l'Arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, invita tutti a ripensare le fatiche educative nel tempo dell’Intelligenza Artificiale.

Il primo appuntamento è rivolto ai Dirigenti Scolastici e i loro più stretti collaboratori con la prof.ssa Giuseppina D'Addelfio (Ordinario in Pedagogia Generale – Dipartimento SPPEFF – Università degli Studi di Palermo) venerdì 6 marzo alle ore ore 17.00 presso il Palazzo Arcivescovile di Monreale.

Educare è, da sempre, la missione che la Chiesa pone al cuore del suo servizio all'uomo. Forti di questa eredità storica e di una sapienza antica che mette al centro la persona, vogliamo oggi volgere lo sguardo alle nuove frontiere del digitale per abitarle con consapevolezza e speranza.

E proprio ai giovani si rivolgerà il Prof. Luciano Sesta (Docente di Filosofia morale, Antropologia filosofica e Bioetica. – Dipartimento SPPEFF – Università degli di Palermo) nell’incontro che li vedrà protagonisti nella Chiesa Sacro Cuore di Carini, lo stesso Venerdì 6 marzo dalle 20:45.

Come restare umani nell’era dell’Intelligenza Artificiale: lo specchio e la maschera, sarà il tema del dialogo che l’Arcivescovo e il prof Sesta avranno con i giovani, non già alla ricerca di risposte preconfezionate, ma per lasciarsi provocare da nuovi punti di vista e ritrovare uno sguardo comune che valorizzi l'umano.

L'IA ci pone di fronte a scenari inediti: è una sfida che interpella la responsabilità degli adulti: l’incontro con il prof Pierpaolo Triani (Ordinario di Pedagogia Generale e della Cura Educativa della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza) di Sabato mattina del 7 Marzo dalle 9:00 a Poggio San Francesco (Pioppo-Monreale)sarà l'occasione per condividere esperienze con i Catechisti, gli Alunni della Scuola di Teologia di Base, gli Insegnanti di Religione Cattolica e tutto il mondo della Scuola.

Il III Weekend dell'Educazione nasce come uno spazio di dialogo aperto e costruttivo. È un invito rivolto a chi vive la sfida educativa in prima linea: parrocchie, famiglie e mondo della scuola. Insieme, vogliamo interrogarci su come l'Intelligenza Artificiale stia trasformando le relazioni, l'etica e l'apprendimento e generare un’alleanza per le nuove generazioni.

L’ultimo giorno, Domenica 8 Marzo alle 16:00 nell’Aula Magna del Liceo Impastato di Partinico, lo stesso Prof. Luciano Sesta, si confronterà con tutti i genitori, gli educatori e gli insegnanti del territorio, che, forte del precedente incontro con i ragazzi, riformulerà la provocazione di un tempo che sembra delegare la conoscenza agli algoritmi, vuole proporre l’urgenza di ribadire che l’educazione è un atto di speranza che richiede presenza, cura e discernimento.

Il weekend dell’Educazione, sulla fatica di educare al tempo dell’Intelligenza Artificiale, si concluderà con la Celebrazione Eucaristica alle ore 18:00 nella Chiesa Maria SS.ma del Rosario– Casa Santa di Partinico, presieduta da monsignor Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale.

Un invito, che gli uffici diocesani di Pastorale Catechistica, Giovanile, Familiare, Scolastica, degli Insegnanti di Religione, della Scuola di Teologia, rivolgono alle comunità parrocchiali: per riflettere su come accompagnare i giovani in un mondo sempre più ibrido; alle famiglie: per sostenere il loro ruolo primario e insostituibile nella crescita affettiva e relazionale dei figli; al mondo della scuola: per integrare le nuove tecnologie senza smarrire l'obiettivo della formazione integrale della persona.