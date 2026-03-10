Conferenza episcopale siciliana, concelebrazione eucaristica a Valverde

A presiederla monsignor Salvatore Di Cristina, arcivescovo emerito di Monreale, in occasione dei suoi 25 anni di episcopato

VALVERDE, 10 marzo – Ieri, in occasione della Sessione Primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana, che si tiene a Viagrande e Valverde, i Vescovi di Sicilia hanno celebrato l'Eucaristia presso il Santuario della Madonna di Valverde.

A presiedere la celebrazione è stato monsignor Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito di Monreale, che ha compiuto i 25 anni di episcopato. La Chiesa monrealese, con il suo Arcivescovo Gualtiero Isacchi, insieme a monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo emerito, si è unita alla gratitudine e alla preghiera dei Vescovi di Sicilia per il ministero episcopale di monsignor Di Cristina.

Queste le parole del vescovo Di Cristina: '' Il vescovo è anzitutto pastore del popolo di Dio: è chiamato a nutrirlo con la Parola di Dio, a guidare e custodire il gregge affidatogli, esercitando il ministero del sommo sacerdozio. Con dedizione e integrità è chiamato a servire la Chiesa, offrire i santi doni e, secondo il mandato di Cristo, a rimettere i peccati, edificando e santificando la comunità dei fedeli''.



