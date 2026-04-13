400°anniversario del SS. Crocifisso di Monreale, ecco il programma del solenne novenario

Il solenne pontificale del 3 maggio sarà presieduto alle 11 dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto delle Cause dei Santi

MONREALE, 13 aprile – Nell'ambito delle solenni celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS. Crocifisso alla Collegiata rende pubblico il programma del novenario in occasione del 400°anniversario del SS. Crocifisso di Monreale, che a partire dal 24 aprile accompagnerà il cammino di meditazione spirituale verso il 3 maggio nel segno delle tre parole ''croce'', ''umanità'' e ''speranza'', che rappresentano l'ideale tematico da un punto di vista teologico, simbolico e culturale di quest'anno giubilare.

Per l'importante ricorrenza di quest'anno diversi vescovi di Sicilia presiederanno le celebrazioni eucaristiche del novenario, che si aprirà il 24 aprile alle 18.30 in Collegiata con la santa messa presieduta da monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, cui seguirà il 25 Aprile, sempre alle 18.30, in Collegiata la santa messa presieduta da monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù; il 26 aprile la celebrazione eucaristica sarà presieduta alle 19, in Collegiata, da monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina. Nella stessa giornata del 26 aprile alle 17.30, in cattedrale, l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, presiederà la solenne celebrazione in onore del 759esimo anniversario della dedicazione della basilica cattedrale.

Dal 27 aprile le celebrazioni eucaristiche alle 18.30 in Collegiata saranno presiedute rispettivamente da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo; il 28 aprile da monsignor Raffaele De Angelis, eparca di Piana degli Albanesi; il 29 aprile da monsignor Angelo Giurdanella, vescovo di Mazzara del Vallo; il 30 aprile da monsignor Salvatore Di Cristina, arcivescovo emerito di Monreale.

L'1 maggio in Collegiata la solenne messa sarà presieduta alle 18.30 da monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale, mentre i primi Vespri, alle 19 del 2 maggio, saranno presieduti da monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale. Il solenne pontificale del 3 maggio sarà, infine, presieduto alle 11 dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto delle Cause dei Santi.