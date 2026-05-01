Il Santuario del SS. Crocifisso affiliato alla cattedrale di Roma

Il rinnovo dell’affiliazione alla madre di tutte le chiese su richiesta dell’arcivescovo Gualtiero Isacchi decretato dal Venerabile Capitolo Lateranense presieduto dal Cardinale Baldassare Reina

MONREALE, 1 maggio – In occasione della solenne festa del 400esimo anniversario del Santissimo Salvatore Crocifisso di Monreale, titolare del Santuario omonimo all’Insigne Collegiata di Monreale, a seguito della richiesta dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, è stata decretata l’affiliazione del Santuario del SS. Crocifisso di Monreale alla cattedrale di Roma, ovvero all’Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista al Laterano.

Si tratta di un dono dal grande valore spirituale, che l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ha voluto dedicare all’importante ricorrenza del 400esimo anniversario del Santissimo Crocifisso di Monreale. A seguito della richiesta di monsignor Isacchi, infatti, il Venerabile Capitolo Lateranense nella seduta ordinaria del 18 aprile scorso, presieduta dall'Arciprete Cardinale Baldassare Reina, ha approvato il rinnovo dell'affiliazione all'Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, Madre e Capo di tutte le chiese dell'Urbe e dell'Orbe e Cattedrale di Roma, del Santuario del Santissimo Salvatore Crocifisso all'Insigne Collegiata di Monreale.

L’ufficialità è giunta il 28 aprile su comunicazione di monsignor Mauro Cozzoli, Prefetto delle Chiese Affiliate, il quale ha comunicato all'arcivescovo di Monreale il rinnovo dell’affiliazione alla cattedrale di Roma, meglio nota come San Giovanni in Laterano, sede del vescovo di Roma e, perciò, Mater et Caput di tutte le Chiese di Roma e del mondo. Con questo riconoscimento non solo si conferma la solennità dell’importante valore spirituale della ricorrenza dell’anno giubilare per Monreale, ma si rinsalda ancora di più la vicinanza della Chiesa che è in Monreale al vescovo di Roma, Papa Leone XIV, successore di Pietro.