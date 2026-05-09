Parrocchia Santa Maria La Reale, dedicazione del nuovo altare

Il solenne rito di consacrazione del nuovo altare è stato presieduto dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi

MONREALE, 9 maggio – Durante la santa messa di giovedì scorso è stato consacrato il nuovo altare della parrocchia Santa Maria La Reale secondo il rito del pontificale romano. Il rito è stato presieduto dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi.

Dopo la santa messa concelebrata con il parrocco del santuario, Don Giuseppe Spera, al termine della preghiera dei fedeli, è stato benedetto il nuovo altare con l’unzione crismale.

Per l‘occasione è stata apposta nel santuario una targa commemorativa dell’evento che recita: “Nell’anno del Signore 2026, il giorno 7 maggio vigilia della festa della Madre della Grazia sotto il pontificato di Leone XIV Sua Eccellenza reverendissima monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, ha consacrato il nuovo altare con grande gioia e partecipazione della comunità cristiana”.