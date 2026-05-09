Arcidiocesi, ieri veglia vocazionale promossa dalla pastorale giovanile

È stata presieduta dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi

CINISI, 9 maggio – Ieri sera presso la parrocchia 'Redemptoris mater' di Cinisi si è svolta la veglia vocazionale promossa dalla pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Monreale, diretta da don Gaetano Gulotta.

La veglia ha avuto come tema conduttore “La scoperta interiore del sono di Dio” ispirato al passaggio dell'omelia di Papa Leone XIV nella messa conclusiva del Giubileo dei giovani a Tor Vergata il 3 agosto dell’anno scorso “Aspirate alla santità ovunque voi siate”.

Dopo il canto e la preghiera iniziali la meditazione si è soffermata sui tre verbi che il Santo Padre Leone XIV ha consegnato nel messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni come atteggiamenti per maturare il dono della vocazione, ovvero ‘fermatevi, ascoltate, affidatevi’.

È stata un’occasione preziosa per tutti i partecipanti per meditare sul valore della preghiera come spazio di apertura alla relazione con Dio e alla possibilità di accogliere il dono della vocazione che appassiona a spendere la propria vita nella consacrazione, nel ministero ordinato, nel matrimonio e nel laicato vissuti cristianamente.