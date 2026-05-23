La ''Storia di Sergio'' raccontata ieri all'interno del duomo di Monreale

La presentazione del libro di Andra e Tatiana Bucci con Alessandra Viola, che ha aperto la rassegna letteraria ''Storie di Crocifissi'', ha visto la partecipazione di tanti studenti delle scuole di Monreale

MONREALE, 23 maggio – Un pomeriggio ricco di riflessioni e toccanti emozioni è stato quello vissuto ieri pomeriggio all'interno del duomo di Monreale per la presentazione del libro ''La storia di Sergio'' scritto da Andra e Tatiana Bucci con Alessandra Viola con la proiezione del trailer del film d'animazione tratto dal libro realizzato da Rosalba Vitellaro.

Dopo i saluti dell'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, l'introduzione all'evento è stata a cura di Maria Sapienza, che ha introdotto il pubblico al tema del libro, inquadrandolo all'interno della rassegna letteraria ''Storie di Crocifissi'', nata all'interno del laboratorio cittadino di idee promosso dall'arcivescovo Gualtiero Isacchi e coordinato dai parroci di Monreale in occasione dell'anno giubilare del Santissimo Crocifisso. La rassegna proporrà alla città dodici appuntamenti letterari che accompagneranno l'anno giubilare fino a maggio 2027.

Per l'apertura della rassegna è stato scelto il libro ''La storia di Sergio'', che racconta la storia di Sergio De Simone, cugino delle sorelle Bucci, sopravvissute alla Shoah, il quale a differenza delle cugine non fece mai ritorno a casa, poiché fu uno dei venti bambini ebrei uccisi nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1945, dopo essere stati sottoposti a esperimenti sulla tubercolosi dal medico nazista Kurt Heißmeyer. Alessandra Viola ha raccontato al pubblico la genesi del libro e i particolari dell'esperienza di realizzazione dell'opera, che ha rappresentato per l'autrice e le sorelle Bucci un momento di memoria storica e personale, incontrando grazie a Rosalba Vitellaro la possibilità di tradursi in un film d'animazione ammesso dall'Academy tra i titoli in corsa agli Oscar 2026 nella categoria 'Animated Short Film'.

Alla presentazione del volume rivolta alla cittadinanza hanno partecipato gli alunni degli istituti comprensivi statali di Monreale, in particolare tre rappresentanze di alunni provenienti dalla scuola Francesca Morvillo, dalla Guglielmo II e dalla Veneziano-Novelli, che guidati dai loro dirigenti scolastici e docenti, hanno avviato un dibattito con le ospiti della rassegna formulando domande e condividendo riflessioni autentiche e profonde sull'argomento oggetto del libro.

In chiusura l'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, oltre a rivolgere un ringraziamento a tutti quanti si sono adoperati per la presentazione del libro, rivolgendosi ai numerosi ragazzi presenti in cattedrale ha affermato: ''Domandandoci quale sia la definizione della parola storia, è possibile individuare tre possibili interpretazioni di essa: c'è la storia fatta dagli eventi scatenati da cause che determinano fatti conseguenti, poi c'è la storia personale come quella di Sergio e di ognuno di noi e infine c'è una storia della salvezza, una storia che va oltre quella di ciascuno di noi. La storia dell'umanità è così la somma di tante piccole storie, la nostra storia di oggi è impoverita della storia di Sergio, quello che avrebbe fatto ci avrebbe oggi probabilmente arricchito, ci sarebbero stati oggi degli eredi spirituali di quello che è stato il vissuto di Sergio, e vi dico questo perché, cari ragazzi, siate coscienti del fatto che siete voi la storia. Pensate che siete voi a potere fare la storia, prendete in mano la vostra vita contro chi dice che nulla mai cambierà, perché la responsabilità personale può cambiare la nostra storia grazie a voi ragazzi''.