Arcidiocesi, ieri pellegrinaggio dedicato agli ammalati

Durante la santa messa presieduta dall’arcivescovo è stato amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi

MONREALE,31 maggio — Ieri si è svolto il pellegrinaggio promosso dall'Arcidiocesi di Monreale, dedicato agli ammalati, ai ministri straordinari della Comunione, agli accoliti, ai lettori, ai volontari della sofferenza, all’Unitalsi e alle associazioni di volontariato operanti nel campo della disabilità.

Durante la santa messa, presieduta dall’Arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, è stato amministrato il sacramento dell'Unzione degli infermi. Al suo termine, è stata consegnata in dono la tela di Don Felice Giambrone (1887-1977), sacerdote della diocesi, nato a Borgetto e divenuto poi nel 1924 Cappellano del Santuario di Tagliavia.

L’evento è stato promosso in collaborazione tra l’Ufficio diocesano per la pastorale della Salute, l’Ufficio liturgico diocesano, il Servizio diocesano delle persone con Disabilità e la pastorale giovanile di Monreale.