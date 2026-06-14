Arcidiocesi di Monreale, messa per i maturandi e gli studenti universitari

Promossa dalla FUCI di Monreale è stata presieduta dall’arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi, presso la chiesa Maria SS. del Rosario di Partinico

MONREALE, 14 giugno – Un appuntamento importante, promosso dalla federazione universitaria cattolica di Monreale, che si rinnova ogni anno in un momento particolare per la vita degli studenti è quello svoltosi venerdì scorso a Partinico.

Presso la chiesa Maria SS. del Rosario di Partinico è stata celebrata, infatti, la santa messa per gli studenti liceali, che si apprestano ad affrontare gli esami di maturità, e per gli studenti universitari in procinto di svolgere la sessione estiva di esami. A presiederla è stato l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, con don Luca Capuano, che ha accompagnato i giovani in questo momento di preghiera atto ad essere segno tangibile di comunione e fraternità, facendo emergere l’importanza di affrontare le sfide della vita con fede e speranza.

"Avete bisogno di un cuore sul quale poggiare il vostro capo. Imparate a diventare quel cuore sul quale il prossimo possa appoggiare la testa, trovando accoglienza, conforto e ascolto. Spesso siete oppressi e stanchi, schiacciati da tutti quei pensieri che vi fanno sentire inadatti, fuori luogo, incapaci di trovare il vostro posto nel mondo - ha affermato l’arcivescovo. Sognate l'amore, lo desiderate profondamente, eppure talvolta vi sentite traditi dalle vostre aspettative o dalle ferite che incontrate lungo il cammino. Eppure l'amore rimane un sentimento profondo che custodiamo nel cuore, una forza che ci spinge a cercare e a donare vicinanza, che ci fa sentire il bisogno di poggiare la testa su un cuore colmo d'amore. Per questo non dobbiamo sentirci soli, ma riconoscerci uniti agli altri, parte di una stessa umanità che condivide fragilità, speranze e desideri. Sentitevi insieme agli altri, sentitevi sotto al giogo, che non è un peso da temere, ma un segno d'amore che ci lega reciprocamente e ci ricorda che nessuno è chiamato a camminare da solo."