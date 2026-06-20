Santuario di Tagliavia, continuano a crescere le presenze di fedeli e pellegrini

Si registra un trend in aumento con più di 7000 pellegrini tra l’inizio dell’anno e il mese mariano di maggio 2026

MONREALE, 20 giugno – Anche quest’anno si sono conclusi a Tagliavia gli eventi dedicati alla Beata Vergine Maria nel mese di maggio a lei dedicato appena trascorso. Centri focali di questo culto nell’Arcidiocesi di Monreale sono stati anche i luoghi di spiritualità mariani, tra cui il rinomato Santuario di Maria SS. del Rosario di Tagliavia, situato tra Ficuzza e Corleone, il quale durante il mese scorso, ha visto incentrata su di sé un’intensa attività grazie ai numerosissimi fedeli giunti in pellegrinaggio.

E' stato registrato, infatti, un afflusso maggiore verso il Santuario di pellegrini provenienti da zone e paesi soprattutto della Sicilia centro-occidentale, dal trapanese al nisseno. Numerosi sono stati i turisti italiani ed europei in cammino lungo la celebre Magna Via Francigena, storico cammino che da Palermo porta ad Agrigento. Nondimeno sono stati i semplici curiosi venuti a godersi il panorama di questa meravigliosa zona dell’entroterra palermitano che, insieme alla Riserva Naturale del Bosco della Ficuzza, offre un ricco paesaggio naturalistico. Altrettanti soprattutto sono stati i devoti alla Madonna di Tagliavia, in cerca di quel clima di pace e di grazia che questo particolare Santuario riesce a concedere loro.

Tra i principali appuntamenti del mese vi è stato il pellegrinaggio diocesano dedicato agli Ammalati, ai Ministri straordinari della Comunione, agli Accoliti, ai Lettori, ai Volontari della sofferenza, all’Unitalsi e alle associazioni di volontariato operanti nel campo della disabilità, svoltosi lo scorso 30 maggio, ma perno centrale è stata certamente la Festa della Madonna di Tagliavia, i cui Festeggiamenti sono durati dall’11 al 24 maggio 2026, giorno della consueta e cosiddetta Ottava della Festa.

''È grande motivo di gioia - ha dichiarato il Rettore del Santuario di Tagliavia, Don Gaetano Gulotta - constatare come anche quest’anno la partecipazione dei fedeli agli eventi organizzati al Santuario sia stata maggiormente e fortemente sentita anche rispetto all’anno precedente, superando le aspettative iniziali dopo l’edizione 2025, anno del Giubileo in cui il Santuario è stato designato Chiesa Giubilare diocesana con la sua Porta Santa. La numerossisima partecipazione alla Festa è indice, da una parte, della continua ripresa del Santuario dopo anni di abbandono e stagnazione; dall’altra, è segno concreto del rilancio di un luogo simbolico per l’Arcidiocesi di Monreale concepito allo stesso tempo sia come luogo di riferimento per gli infermi, gli ammalati e i disabili, sia - pian piano in futuro – come centro di ritrovo e di investimento per i giovani del territorio”.

“In virtù di questi ottimi frutti, risulta giusto e doveroso, alla fine della meravigliosa festa in onore della Madonna di Tagliavia edizione 2026 e alla fine dell’intero e intenso mese mariano, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita di queste attività. Un grazie va alle istituzioni, in particolare ai Comuni di Marineo, Corleone e Monreale, alle Forze dell’Ordine, al Seminario Arcivescovile di Monreale, alle Sorelle Francescane del Vangelo di Corleone, ai giovani della Pastorale Giovanile diocesana, ai reverendi sacerdoti che sono convenuti con il loro sostegno alle funzioni liturgiche, cosi come ai vari sponsor ed esercizi commerciali che hanno contributo con il prezioso aiuto soprattutto alla realizzazione della festa della Madonna di Tagliavia.

Un ringraziamento speciale - soggiunge il Rettore - va ai volontari del Santuario e ai collaboratori che hanno lavorato e lavorano instancabilmente con impegno e sacrificio per garantire sempre spazi puliti e servizi quanto più efficienti ed adeguati ai numerosi pellegrini che giungono in visita al Santuario. Un ultimo ringraziamento ma non meno importante va agli oltre 7000 pellegrini giunti finora da ogni parte della Sicilia i quali, nella devozione a Maria Regina del Rosario di Tagliavia, hanno partecipato alle iniziative promosse nel palinsesto dei Festeggiamenti 2026, come il sorteggio di beneficenza e il pranzo solidale della Festa, e agli ordinari appuntamenti liturgici del mese”.

L’aumento del numero di pellegrini ha favorito anche un aumento delle entrate in denaro, fondamentali sul piano amministrativo per la riqualifica dei locali del Santuario e per il sostegno alle attività realizzate presso di essi. ''Mi preme ringraziare- ha aggiunto il rettore- tutti i pellegrini giunti prima di tutto per la loro presenza, per i loro bei ricordi, da cui riaffiora la bellezza di questo splendido luogo, e per le loro testimonianze di fede, di guarigione e di grazie concesse ancora oggi dalla Madre Celeste. Desidero esprimere poi la mia gratitudine anche per la generosità dei fedeli stessi nelle donazioni. Esse sono progressivamente aumentate, grazie a loro dall’anno scorso sono state e continueranno ad essere devolute per la manutenzione e la riqualifica dei locali dei Santuario che - sottolinea il Rettore - vive solamente delle offerte dei fedeli.

Numerosi sono gli interventi da attuare, ma alcuni di essi sono stati conclusi già nei primi cinque mesi del 2026 e si fanno quindi segni tangibili di queste donazioni: la pulitura dei tetti e delle grondaie della chiesa; il restauro di due candelabri in argento per le funzioni liturgiche e di una antica e bellissima tovaglia da altare di raso di seta, in stile pittoresco e ricamata a mano. Inoltre siamo riusciti a riqualificare parte della foresteria dove attualmente, col suo refettorio, è possibile ospitare gruppi in ritiri giornalieri, ma posso già anticipare che, al fine di trovare fondi per il ripristino completo, sarà presto organizzata una cena di beneficenza''.

Buone notizie anche per la compromessa e criticata viabilità che scoraggiava i viaggiatori a venire a Tagliavia. Afferma, infatti, il Rettore: “Oltre a questa rinascita spirituale che il Santuario sta sperimentando, siamo lieti di annunciare una buona notizia, ovvero che tra pochi giorni saranno avviati finalmente i tanto attesi lavori di rifacimento del manto stradale della Strada Provinciale 42 che passa dal Santuario, collegando cosi la Strada Statale 118 e la Strada Provinciale 4 (San Cipirello - Corleone). Questo non farà altro che favorire un collegamento migliore tra le zone limitrofe del Santuario ed incentivare l’aumento dei veicoli in transito nella direzione del Santuario stesso, aspetti che si rivelano essere positivi e promettenti all’inizio della stagione estiva imminente’’.

“Alla luce di tutto ciò, il nostro auspicio per il futuro - conclude Don Gaetano Gulotta - è quello di far riscoprire e riportare in auge il culto della Madonna di Tagliavia come lo è stato in passato, riabilitando il Santuario come centro spirituale a livello diocesano e regionale e come polo di attrazione turistica nel panorama geografico locale lungo l’asse Marineo-Ficuzza-Corleone. Nel ringraziare il Buon Dio per il traguardo raggiunto quest’anno, porgiamo le nostre preghiere al Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, perché la Sua Dimora continui ad essere luogo di accoglienza, di pace, di preghiera per i giovani, per gli ammalati e per tutti i devoti che si affidano con fede a Lei e alle Sue grazie’’.