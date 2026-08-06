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È on line il nuovo sito internet del duomo di Monreale

· Giuseppe Cangemi · Curia

Tante le novità del nuovo portale con apposite sezioni di interesse

MONREALE, 6 agosto –Una veste grafica rinnovata per il sito internet del duomo di Monreale, che offre ai visitatori le informazioni utili sul duomo di Monreale.

A partire dalla home del sito si trovano in evidenza le modalità di visita della cattedrale per tour operator, scuole con possibilità per questi ultimi di prenotare la visita attraverso il portale.

Dal menù laterale è possibile avere una panoramica di tutti i luoghi da visitare all’interno del duomo accompagnati da una nota storico-descrittiva oltre ai contatti utili per ricevere informazioni.

Al sito raggiungibile all'indirizzo: https://www.duomomonreale.com/, si accompagnano le pagine social, che contribuiscono ad arricchire la comunicazione del sito monumentale, in particolare su Facebook al link: https://www.facebook.com/share/17xSZGL7gP/?mibextid=wwXIfr e su Instagram al link: https://www.instagram.com/duomomonreale?igsh=MW1iemhoaXFkbW9pMw==.

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