''Aspettando il Santo Natale….con i piccoli'', si è svolto nei giorni scorsi a Santa Teresa

MONREALE, 23 dicembre – Nei locali della parrocchia di Santa Teresa si è svolta, nei giorni 19 e 20, la manifestazione “Aspettando il Santo Natale….con i piccoli” .

E’ stata organizzata dalla Caritas Santa Teresa e dall’associazione Un Passo alla volta in collaborazione con l’associazione La primula. I bambini, suddivisi in tre gruppi, nel rispetto delle norme anti-Covid, hanno condiviso un momento di preghiera con la lettura di un brano dal vangelo secondo Matteo.Ha fatto seguito un momento di riflessione sul Natale ed anche sul significato del nascere in epoca covid.

I bambini hanno poi letto le loro intenzioni di preghiera per il prossimo Natale.Un momento di leggerezza è arrivato con la narrazione della storia da San Nicola a Santa Klaus-Babbo Natale, a cui ha fatto seguito un video

Il momento gioioso è proseguito con la distribuzione di un pacco dono e il canto del classico Tu scendi dalle stelle.

L’iniziativa nello spirito di speranza e solidarietà in un anno fortemente segnato dalla pandemia, per regalare ai piccoli un pomeriggio che facesse emergere l’atmosfera natalizia.

Tutti i volontari, capitanati da padre Bellante hanno contribuito, con l’aiuto delle catechiste, alla riuscita dell’evento.

I volontari inoltre ringraziano gli sponsor e quanti si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione.