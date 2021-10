Parrocchia di Santa Teresa, giovedì prossimo l’inaugurazione della cappella di ''Maria del Sabato Santo''

Saranno benedetti dall’arcivescovo pure il murale e i mosaici della Via Crucis

MONREALE, 23 ottobre – Si terrà giovedì prossimo, 28 ottobre, alle ore 20,30, la cerimonia di inaugurazione della cappella di Maria del Sabato Santo, in corso di definizione in questi giorni presso la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù.

In quella data, pertanto, l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, alla presenza del parroco, monsignor Innocenzo Bellante, benedirà il locale assieme al murale raffigurante la Santa (nella foto), da poco realizzato dal maestro Andrea Puglisi, nonché i mosaici della Via Crucis realizzati dagli insegnati del liceo artistico “Mario Basile” di Monreale, Giovanni Alvich e Francesco Urso.

Subito dopo il preside del liceo “Don Bosco Ranchibile” di Palermo, Nicola Filippone presenterà il libro, al quale è arrivata anche la dedica di Papa Francesco “Una comunità in cammino…” scritto da monsignor Sebastiano Gaglio, fondatore e parroco emerito di Santa Teresa.

La serata sarà allietata da dal Coro del Balzo, diretto dal maestro Vincenzo Pillitteri, dal Coro dei Pueri Cantores del conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo diretto dal maestro Antonio Sottile e dal tenore Paolo Fanale.