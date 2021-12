Immacolata, anche quest’anno la simbolica consegna delle chiavi della città alla Vergine

Sottoscritto pure l’atto di affidamento da parte delle autorità cittadine. LE FOTO

MONREALE, 7 dicembre – Anche quest’anno, nel giorno di vigilia dell’Immacolata Concezione, così come avviene ogni anno, si è rinnovata la tradizione della consegna simbolica delle chiavi della città alla Vergine Maria da parte delle autorità cittadine.

La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Francesco, dove ha sede il simulacro della Madonna. Presenti il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore al Turismo Geppino Pupella in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il comandante della stazione carabinieri di Monreale, luogotenente Antonio La Rocca, l’arcivescovo, monsignor Michele Pennisi, don Nicola Gaglio ed il parroco di San Francesco, don Andrea Palmeri.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha effettuato la consegna simbolica delle chiavi della città alla Vergine, poi, come di consueto, è stato firmato l’atto di affidamento.

La celebrazione dei primi Vespri del 7 di dicembre è sempre presieduta dall'arcivescovo di Monreale che conclude il novenario in onore di Maria Santissima Immacolata. Quest'anno il tema scelto dal parroco era quello di “Maria madre della gioia” e sono stati diversi sacerdoti ad affrontare tale tematica durante i nove giorni.

Nel corso della cerimonia, nella chiesa addobbata dal lavoro infaticabile dei parrocchiani guidati da Marcello Lupo, è avvenuta lpure la tradizionale esibizione del “ciaramiddaro”, Salvatore Modica, accompagnato dal nipotino, il piccolo Salvuccio.