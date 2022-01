San Martino delle Scale: allarme covid, sospese le attività

Undici monaci in quarantena. Annullato il concerto gospel in programma stasera

MONREALE, 3 gennaio – E’ allarme covid all’abbazia di San Martino delle Scale, dove uno dei monaci è in isolamento, mentre altri undici sono in quarantena, osservando il distanziamento, benchè tutti vaccinati con la terza dose.

Sospese, per il momento, le celebrazioni eucaristiche e tutte le altre attività parrocchiali di routine. In attesa di effettuare il tracciamento e la sanificazione degli ambienti, come comunicato su Facebook dalla pagina ufficiale dell’Abbazia, chiusura inevitabile anche per la portineria del monastero, il punto vendita, l’ufficio parrocchiale e la Cappella di Santa Scolastica. Tutta la comunità farà il tampone nei prossimi giorni.

Per questo motivo è stato annullato il concerto gospel dei “Nightingale Singer Ensemble” in programma stasera all’abbazia.