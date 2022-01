Troppi contagi, Pennisi sospende le attività catechistiche

Preferibili in questo momento i contatti online tra catechisti e ragazzi

MONREALE, 8 gennaio – Sospese le attività catechistiche in presenza. Potranno proseguire soltanto online. Lo stabilisce l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi alla luce del rapido aumento dei contagi da coronavirus, su tutto il territorio della diocesi.

A renderlo noto un comunicato dell’Ufficio Catechistico Diocesano di Monreale, che testualmente recita: “La situazione pandemica attuale, con la diffusione particolarmente rapida e capillare di Omicron anche nella nostra Arcidiocesi, richiede di ripensare la ripresa dei percorsi di catechesi di fanciulli e ragazzi. Per tale motivo, il nostro arcivescovo, Michele Pennisi, ha già comunicato che è conveniente evitare, in questa fase, la ripresa in presenza dei diversi percorsi di catechesi.

Per le prossime settimane sarà tuttavia utile che i catechisti mantengano i contatti con i ragazzi e le famiglie, mediante anche brevi incontri online, affinché attraverso anche questo servizio, non venga meno la vicinanza della comunità. È opportuno, altresì, coinvolgere le famiglie e richiamarle al loro fondamentale apporto nella trasmissione della fede, ricordando, in particolare, l'importanza della partecipazione all’Eucaristia, di genitori e figli nel giorno del Signore”.