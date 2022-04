Confraternita del Santissimo Crocifisso, si è dimesso don Ferdinando Toia

I numerosi impegni del sacerdote alla base della decisione

MONREALE, 5 aprile – Si è esaurito ufficialmente ieri il compito di don Ferdinando Toia all’interno della confraternita del Santissimo Crocifisso. Ieri, infatti, il sacerdote ha presentato le dimissioni da commissario straordinario del sodalizio, dopo essere stato nominato dall’arcivescovo Michele Pennisi nello scorso mese di ottobre.

Motivi legati ai molti impegni di don Ferdinando alla base della decisione del sacerdote, peraltro da diversi anni direttore della Caritas diocesana di Monreale. Impegni che sicuramente sarebbero aumentati con l’approssimarsi della festa, già ufficializzata nei giorni scorsi.

La gestione della confraternita, quindi, sarà affidata al coordinamento commissariale di Pietro Maranzano, con l’ausilio di altri due confrati, Maximiliano Birchler e Giuseppe Messina. I confrati, con lo scopo di pianificare la processione del Santissimo Crocifisso, in programma il 3 maggio, si sono dati appuntamento domenica pomeriggio, alle ore 16,30 al Santuario della Collegiata.

Sarà lì che dovranno essere messe sul tappeto le eventuali problematiche o le perplessità che potrebbero presentarsi, considerato che una processione così lunga es estenuante come quella del simulacro ligneo per le vie di Monreale presuppone una “forza lavoro” non indifferente di almeno 130-140 confrati.

Un numero da verificare alla luce delle difficoltà legate alla pandemia, che seppur in via di attenuazione, non lascia ancora del tutto tranquilli gli addetti ai lavori.