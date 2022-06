Il 17 luglio sarà la festa della Madonna del Carmine, partita la macchina organizzativa

In programma la processione, dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia

MONREALE, 21 giugno – Prenderà il via nei prossimi giorni la fase organizzativa della festa dedicata alla Madonna del Carmine, che quest’anno avrà il suo giorno clou domenica 17 luglio, con lo svolgimento della tradizionale processione.

La festa, come è noto, non si è svolta negli scorsi due anni, così come le altre ricorrenze religiose, a causa della pandemia. Quest’anno, però, con il venir meno delle restrizioni anti-covid, sarà possibile riorganizzarla. Ecco perché i fedeli del quartiere si sono già messi all’opera.

Va detto che la festa, dopo una lunga epoca di fasti, era caduta nel dimenticatoio, prima di essere rispolverata con successo dai residenti del quartiere negli anni immediatamente antecedenti all’arrivo del virus, che con devozione si sono organizzati in un comitato organizzatore.

Primo passo dell’organizzazione sarà quello della raccolta dei contributi che i devoti vorranno dare per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti. Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le iniziative che saranno realizzate.