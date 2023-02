Collegiata, venerdì primo appuntamento con la Calata dei Veli

Cinque momenti di fede e riflessione per tutti e cinque i venerdì di marzo

MONREALE, 28 febbraio – Tornano in Collegiata i tradizionali cinque appuntamenti con la “Calata dei Veli”, istituiti da monsignor Venero nel XVII secolo e ripristinati da qualche anno, richiamando ogni anno un folto numero di fedeli.

A darne notizia è il rettore del santuario del Santissimo Crocifisso, monsignor Sebastiano Gaglio, che invita a partecipare i devoti di questa antichissima tradizione, a cominciare dal primo appuntamento, in programma per venerdì 3 marzo. Quelli successivi si terranno negli altri quattro venerdì di marzo: 10, 17, 24 e 31. I primi quattro appuntamenti sono in programma alle ore 18, l'ultimo, invece, è fissato per le ore 21.

“L'attenzione spirituale, sempre crescente – fa sapere monsignor Gaglio – a scoprire fonti e proposte per gli itinerari di fede, trova favorevoli i " tempi forti liturgici". La Quaresima è il tempo più idoneo per qualificare questi cammini, perché è lo spazio e il tempo offerti dalla celebrazione della Passione di Gesù.

E' la convinzione che Gesù è l'unico motivo che giustifica la presenza della Chiesa e il punto di incontro che salda la Riconciliazione tra l'uomo e il Signore.

Vi invito a leggere, cari fedeli, su questo sfondo la tradizionale " Calata dei veli" che si svolge nel Santuario della Collegiata, durante i Venerdì di Quaresima.

E' un momento di forte emozione che ci sarà di grande aiuto a conservare e sviluppare il culto verso il Ss. Crocifisso e a rinsaldare la nostra fede con meditazioni e riflessioni sui momenti significativi di quel dramma che ha come epilogo la tragedia della Croce. E' il Mistero Pasquale di Gesù cuore della fede cristiana.

I canti molto intensi e carichi di patos saranno eseguiti dal Coro della Collegiata, diretto dal maestro Settimo Scamardi, con la partecipazione dei cori delle parrocchie della città di Monreale.

Quest'anno le meditazioni saranno dettate da alcuni Sacerdoti Diocesani che ricordano i vari anniversari della loro Ordinazione Sacerdotale.

L'ultimo venerdì ( 31 marzo) sarà presenziato dall'arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi.

Il Diario della Calata dei Veli

3 Marzo, alle ore 18.00 Don Francesco Di Maggio, Arciprete di Roccamena.

10 Marzo, alle ore 18.00 Don Davide Rasa, Parroco Maria Ss. Provvidenza, Terrasini

17 Marzo, alle ore 18.00 Don Nicola Di Lorenzo, Arciprete di Pioppo

24 Marzo, alle ore 18.00 Don Claudio Gulino, Arciprete di Giardinello

31 Marzo, alle ore 21.00 Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale.