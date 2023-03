Quaresima, esercizi spirituali in cattedrale con l’arcivescovo Gualtiero Isacchi

Coinvolgeranno tutte le parrocchie di Monreale dal 27 al 30 marzo

MONREALE, 20 marzo – Per la quaresima di quest’anno è stato annunciato il calendario relativo allo svolgimento dei tradizionali esercizi spirituali che si terranno all’interno della cattedrale di Monreale.

Questi ultimi avranno luogo dal 27 al 30 marzo con meditazioni offerte dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, con inizio fissato alle ore 18. Quest’anno gli esercizi spirituali si terranno all’interno del duomo per tutte le parrocchie di Monreale.

Le meditazioni in preparazione alla Pasqua, dunque, saranno un appuntamento da non perdere per tutti i fedeli che avranno la possibilità di ascoltare le riflessioni dell’arcivescovo rivolte a tutta la comunità di Monreale.