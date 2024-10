Alla scuola dell'infanzia della Veneziano-Novelli è "tempo di vendemmia"

Ieri l'iniziativa nell'atrio del plesso Novelli. LE FOTO

MONREALE, 12 ottobre – "È tempo di vendemmia" alla scuola dell'infanzia del Veneziano-Novelli. L'iniziativa, inserita nel percorso didattico "L'autunno e i suoi colori", è stata realizzata ieri mattina nell'atrio interno del plesso Novelli.

I bambini di tutte le sezioni dell'infanzia, coordinati dagli insegnanti referenti Gianpiero Lo Piano e Angela Quartararo, hanno vissuto l'esperienza delle varie fasi della vendemmia ed hanno rielaborato l'attività laboratoriale in una narrazione per immagini. Un approccio ludico ed efficace per una didattica esperienziale, grazie alla quale gli allievi diventano protagonisti attivi del loro apprendimento.