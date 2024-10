Grave incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, tre persone decedute

L'impatto al chilometro 13, tra Altofonte e Giacalone

MONREALE, 12 ottobre – Un gravissimo incidente stradale si è verificato stamattina sulla SS624, meglio nota come la Palermo-Sciacca, a seguito del quale tre persone sono decedute.

Il terribile impatto si è verificato, come afferma una nota dell'Anas, al chilometro 13, tra Altofonte e Giacalone, più o meno nei pressi del curvone, tratto altamente pericoloso. Per cause ancora in corso di accertamento, due mezzi sono stati coinvolti frontalmente. Rimasti gravemente feriti anche tre bambini, che sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale con l'elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine ed il personale del 118 per prestare i primi soccorsi, per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile. Il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Seguiranno eventuali aggiornamenti