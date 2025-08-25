Giacalone, la parrocchia compie 61 anni: la borgata festeggia

Tre giorni di iniziative, tra fede e momenti di svago. LE FOTO

MONREALE, 25 agosto – Tre giorni importanti per la parrocchia di Maria Santissima Immacolata di Giacalone.

Dal 21 al 23 agosto, infatti, la comunità parrocchiale ha vissuto intensi momenti di fede e di aggregazione in occasione del 61° anniversario dalla fondazione della chiesa. L’intero borgo si è mobilitato per celebrare la ricorrenza, con il sostegno dell’amministrazione comunale che ha contribuito con luminarie, spettacoli e attività di animazione, coordinati dal parroco don Mario Terruso.

Tra i diversi appuntamenti serali ha spiccato l’esibizione del gruppo “I Ragazzi di Casa Sanremo Love Box”, diretti artisticamente da Mauro Fasone e Mario Micalizzi, che ha animato gli spazi attigui alla chiesa con musica e intrattenimento.

Le celebrazioni si sono concluse sabato 23 agosto con la concelebrazione della Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, seguita da un momento di fraterna convivialità che ha suggellato lo spirito comunitario e festoso di questi tre giorni.